Gewerbeparkbetreiber kauft GST-Produktionsareal in Maulburg

Ein Gewerbeparkbetreiber aus Villingen-Schwenningen hat ein Gewerbeareal mit einer Grundstücksfläche von rd. 54.000 m² in Maulburg erworben. Das Areal besteht aus mehreren Hallen und Verwaltungsgebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 19.000 m². Verkäufer war die Global Safety Textiles GmbH, ein weltweit bekannter Hersteller von technischen Textilien, der seine Präsenz in Deutschland auf den Standort Murg konzentrieren wird. Die freiwerdenden Flächen in Maulburg sollen zukünftig an Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Lagerhaltung sowie Dienstleistung vermietet werden. Engel & Völkers Commercial Freiburg war beratend und vermittelnd tätig.

.