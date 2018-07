Gewerbepark „MeinWerk“ Krefeld an Eigentümer übergeben

Gewerbepark MeinWerk

Ende Januar 2018 war Baubeginn beim Gewerbepark „MeinWerk“ an der Medienstraße in Krefeld-Fichtenhain. Nach lediglich 5 Monaten Bauzeit – 1 Monat vor avisierter Fertigstellung – hat die „MeinWerk Gewerbepark GmbH“ die Einheiten Ende Juni an die Eigentümer übergeben. Im neu errichteten Gewerbepark „MeinWerk Krefeld“ mit 12 Einheiten im Businesspark Fichtenhainer Allee siedelt sich künftig eine vielfältige Mischung aus unterschiedlichsten Branchen an.

Insgesamt beziehen neun Unternehmen mit insgesamt ca. 40 Mitarbeitern aus den Bereichen Industriezulieferung, Rohrformteile, Informationstechnologie, Textilkonfektion/-logistik, Elektrotechnik und Services, Baugewerbe, Werbetechnik, Videoproduktion sowie Hotel- und Gaststättenwäsche in den nächsten Wochen ihre erworbenen Einheiten. Vor dem Einzug stehen für die Erwerber noch die individuellen Ausbauarbeiten der Einheiten an.



Gewerbepark MeinWerk bietet Höchstmaß an Flexibilität

Dass sich eine solch bunte Mischung an Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen unter einem Dach ansiedelt, ist Beleg für die Flexibilität des Gewerbeparks. Die 12 Einheiten mit Nutzflächen von 198 m², 300 m² und 400 m², die im Teileigentum erworben wurden, sind so konzipiert, dass ein Höchstmaß an Nutzungsmöglichkeiten gegeben ist. Bei einer Höhe von 6,00 m Unterkante Binder ist es über die Nutzung als Lager-, Werkstatt- oder Montagehalle hinaus möglich, Büros, Sozialräume oder Ausstellungsflächen im Erd- und 1. Obergeschoss zu realisieren. Falls die Einheiten für die Erwerber nicht mehr ausreichen, garantiert die hohe Drittverwendbarkeit (immobilienspezifische Bezeichnung für Flexibilität) eine Nachvermietung beziehungsweise einen Verkauf an eine breite Zielgruppe.



Positives Zeichen für den Standort Krefeld

Die enge Kooperation zwischen Bienen & Partner und der Wirtschaftsförderung Krefeld bei der Abwicklung des Grundstückserwerbs und der darauffolgenden Platzierung eines attraktiven Angebots für kleine und mittelständische Unternehmen am Standort Krefeld-Fichtenhain hat sich ausgezahlt: So vielfältig die Branchen, so weitverzweigt sind die ehemaligen Standorte beziehungsweise Hauptsitze der Unternehmen, die im Gewerbepark MeinWerk Krefeld Einheiten erworben haben. Von insgesamt neun Unternehmen siedeln sich sieben neu in Krefeld an: Von St. Tönis über Kaarst, Düsseldorf bis Neu-Isenburg erstreckt sich die Herkunft der Erwerber. Zwei Unternehmen verlagern Ihren Standort innerhalb von Krefeld. „Wir freuen uns sehr, dass der Gewerbepark „MeinWerk“ so zügig errichtet und vermarktet wurde. Insbesondere, dass es dem Immobilienberater Bienen & Partner gelungen ist, einige Unternehmen von außerhalb an den Standort zu vermitteln. Das ist ein überaus positives Zeichen für Krefeld als Wirtschaftsstandort“, so Eckart Preen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld.



Die hohe Nachfrage von kleinen und mittelständischen Unternehmen nach Gewerbegrundstücken und modernen Objekten sowie das fehlende Angebot auf dem Immobilenmarkt hat Bienen & Partner dazu ermutigt, mit der Realisierung von Gewerbeparks in Serie zu gehen. So ist der Gewerbepark in Krefeld-Fichtenhain die Weiterentwicklung der bereits von Bienen & Partner initiierten und vermarkteten Pilotprojekte in Krefeld-Uerdingen und in Mönchengladbach-Güdderath.



Im 2. Bauabschnitt entsteht an der Medienstraße in direkter Nachbarschaft ein weiterer Gewerbepark für Unternehmen mit größerem Flächenbedarf. Das Angebot umfasst 6 Einheiten ab 400 m² kombiniert mit Büroflächen ab 150 m² – zum Erwerb oder zur Miete. Dass die Nachfrage im Segment der Flächen bis ca. 600 m² ungebrochen ist, belegen die bereits vorliegenden Reservierungen für 3 der 6 Einheiten.



Die „MeinWerk Gewerbepark GmbH“ plant gemeinsam mit dem Architekturbüro Jakobs Architekten, das sich bereits für die Gestaltung der Gewerbeparks „MeinWerk“ und Krefeld-Uerdingen verantwortlich zeichnete, bereits weitere Gewerbeparks in der Region.