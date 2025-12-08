Gewerbepark Baierbrunn: Aurelis und Beos erneut handelseinig

Für den im Juni aufgelegten neuen Spezial-AIF „Beos Corporate Real Estate Fund Germany V“ (Beos CREFG V) hat Beos den vollvermieteten Gewerbepark Baierbrunn im Münchner Süden von Aurelis Real Estate erworben. Dies ist die zweite Transaktion des Fonds nach dem ersten Investment in Neuss, bei dem ebenfalls Aurelis auf der Verkäuferseite saß [wir berichteten].

.

„Der Ankauf in Baierbrunn ist bereits die zweite Transaktion innerhalb weniger Monate nach Fondsauflage und unterstreicht die Dynamik des Beos CREFG V und die Attraktivität des Vehikels für institutionelle Anleger. Er zeigt, wie fokussiert wir unsere Strategie verfolgen und den Fonds erfolgreich im Markt etablieren“, erklärt Michael Kapler, Head Portfolio Management bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland.



Der Fonds verfolgt ein Investitionsvolumen von über 600 Millionen Euro und konzentriert sich auf drittverwendungsfähige Unternehmensimmobilien. Dabei integriert er ökologische und soziale Merkmale gemäß SFDR-Artikel 8. Die Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die Fondsverwaltung als regulierter AIFM, während die Beos AG ihre Expertise als aktiver Asset Manager einbringt.



Das Objekt mit rund 17.000 m² Mietfläche bietet Lager-, Produktions- und Bürostrukturen und profitiert von einer starken regionalen Nachfrage sowie der Nähe zur B11 und zur A95. Hauptmieter sind der Sportswear-Händler BSTN Store sowie das internationales Biotechnologie- und Medizintechnik-Unternehmen Beckman Coulter, die jeweils langfristige Mietverträge über 6.800 bzw. 5.300 m² abgeschlossen haben.



„Die Transaktion fügt sich ideal in unsere Strategie ein, in die Top7-Städte und -Ballungsräume in Deutschland zu investieren. Die Lager- und Produktionsimmobilie ist vielfältig nutzbar und punktet mit einer attraktiven Lage im Süden von München sowie einem hochwertigen Mieterbestand“, ergänzt Nils Schuldt, Senior Manager Transaction bei Beos.



Der Gewerbepark Baierbrunn liegt rund 15 Kilometer südlich von München in Sichtweite zur Bundesstraße B11 und nur wenige Kilometer von der Autobahn A95 entfernt. Der Standort ist über den fußläufig erreichbaren S-Bahnhof Baierbrunn hervorragend angebunden.



Die Verkäuferin Aurelis Real Estate hat das Areal in den vergangenen Jahren für eine moderne und multifunktionale Nutzung weiterentwickelt. Der Projektentwickler hatte das Gewerbeareal im Jahr 2018 von Kelvion erworben, einem Hersteller von Wärmetauschern und Kältetechnikgeräten. Kelvion nutzte einen Teil der Immobilie weiter, verlagerte jedoch wichtige Bereiche des Unternehmens wie die Produktion sowie das Test- und Entwicklungscenter binnen weniger Monate an andere Standorte. Ab 2019 folgte durch Aurelis ein umfangreiches Refurbishment und die Umwandlung in einen Gewerbepark mit flexibel nutzbaren Hallen- und Büroflächen. „Der Gewerbepark Baierbrunn hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Der Verkauf bildet für uns den Abschluss eines erfolgreichen Immobilienprojekts“, sagt Stefan Wiegand, Geschäftsführer der Aurelis Region Süd. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.