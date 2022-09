Eine private Eigentümergesellschaft hat ein 4.000 m² großes Gewerbeobjekt in der Raiffeisenstraße 4 in Rosbach v.d.H. von einer anderen privaten Eigentümergesellschaft erworben. Das Gewerbeobjekt befindet sich auf einem 5.000 m² großen Grundstück und ist komplett vermietet, u.a. an Valeo, Trigema und Rameder. Das Maklerunternehmen MH-Gewerbe-Immobilien vermittelte den Verkauf.

