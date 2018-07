Investmentmarkt nahezu auf starkem Vorjahresniveau

Am deutschen Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien hat sich das hohe Transaktionsniveau auch im ersten Halbjahr 2018 mit einem Umsatz von circa 25,3 Milliarden Euro erneut fortgesetzt. Daraus ergibt sich ein leichter Rückgang um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was jedoch keinen rückläufigen Trend darstellt. So stieg das Investmentgeschehen in den Top-7-Standorten deutlich an – hier wurden mit 14,6 Milliarden Euro 28 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum investiert. Dies ist ein Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

„Das Interesse der Investoren an deutschen Gewerbeimmobilien ist ungebrochen und wird durch das hohe Transaktionsvolumen und die Renditekompression verdeutlicht“, sagt Fabian Klein, Head of Investment bei CBRE in Deutschland. „Internationale Investoren sind im ersten Halbjahr jedoch seltener zum Zug gekommen – zum einen, weil es auf dem Markt weniger der für sie besonders interessanten Core-Immobilien gab, zum anderen, da nun auch mehr deutsche Investoren aufgrund des Anlagedruckes zunehmend bereit sind, den Preiswettbewerb um die verfügbaren Objekte mitzugehen“, so Klein weiter. „Wir erwarten eine Fortsetzung des regen Investmentgeschehens und gehen für das Gesamtjahr von einem Transaktionsvolumen um die 50 Milliarden Euro aus“, prognostiziert Klein.



Der deutsche Gewerbeinvestmentmarkt mit seiner polyzentrischen Struktur und den positiven wirtschaftlichen Fundamentaldaten hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Das Wirtschaftswachstum und die weiter sinkende Arbeitslosigkeit garantieren eine anhaltende Nachfrage auf Seiten der Nutzer von Gewerbeimmobilien.



Grundstücke für zukünftige Gewerbeimmobilien gewinnen an Bedeutung

Angesichts des Produktmangels am Investmentmarkt, der hohen Nachfrage seitens der Nutzer von Gewerbeimmobilien und den Renditechancen, die Projektentwicklungen bieten, wächst am Gewerbeimmobilieninvestmentmarkt die Bedeutung von Grundstückstransaktionen. So stieg der Transaktionsumsatz im Vorjahresvergleich um 106 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Investoren und Projektentwickler können bei den modernen Flächen nach Fertigstellung von den steigenden Mietpreisen profitieren. Trotz höherer Baupreise wurden insbesondere Entwicklungsgrundstücke für künftige Büronutzungen in den Investmentzentren erworben. Aber auch außerhalb der Stadtgebiete werden Grundstücke für Gewerbeimmobilien nachgefragt – dann meist für geplante Logistikobjekte.