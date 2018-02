Gevi plant Bürokomplex mit Hotel in Leverkusen

Der Projektentwickler Gevi plant am Bahnhof in Leverkusen-Mitte einen Büropark mit Hotel, Apartmenthaus, Tiefgarage sowie Gastronomieflächen mit insgesamt 65.000 m² Bruttogeschossfläche. Das Objekt soll südlich des Wiesdorfer Bahnhofs auf einem ca. 20.000 m² großen Areal zwischen Heinrich-von-Stephan-Straße und Europaring entstehen. Laut Gerd Esser, Vorstand der Wohnungsbau-Entwicklungsgesellschaft Primag AG als Mutter der Gevi wollen die Düsseldorfer einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag zur Entwicklung des Projektes investieren.

.

Gevi will das Projekt in zwei Phasen auf einem Areal entwickeln. Dazu hat der Düsseldorfer Projektentwickler den nördlichen Teil der Fläche mit fast 10.000 m² Fläche Gevi bereits erworben, um dort im ersten Bauabschnitt das vorhandene Postgebäude mit Paketzentrum und Postfiliale sowie das Gebäude der Hartz-IV-Behörde abzureißen und das Hotel mit 185 Zimmern und 6.800 m² BGF zu errichten. Anschließend will Gevi den südlichen Teil des Areals von den derzeitigen Eigentümern Deutsche Telekom und Stadt Leverkusen kaufen, um dort die Bürohäuser sowie die sonstigen Gebäude zu bauen



Die dem Bau- und Planungsausschuss der Stadt Leverkusen vorgelegten Entwürfe des Kölner Büros Stephan Otto sehen eine zehngeschossige Bebauung mit acht vollen und zwei Staffelgeschossen vor. Da der derzeitige Bebauungsplan für den Standort nur eine maximal sechsgeschossige Bauweise vorsieht, ist vor der Erteilung einer Baugenehmigung eine Änderung des Flächennutzungsplans neuer Bebauungsplans erforderlich. Der Planungsausschuss der Stadt Leverkusen sah darin kein grundsätzliches Hindernis, und begrüßte die aktuell vorgestellte Planung. Auf der anderen Seite des Europarings befindet sich bereits die City C, die ähnlich hoch gebaut ist.