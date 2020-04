Gesundheitsimmobilienmarkt bleibt in Q1 auf hohem Niveau

In den ersten drei Monaten des Jahres wurden 399 Millionen Euro auf dem deutschen Markt für Gesundheitsimmobilien investiert. Damit liegt das Transaktionsvolumen sieben Prozent unter dem Niveau des Jahresanfangsquartals 2019. Dies ist das Ergebnis des globalen Immobiliendienstleisters CBRE.

.

„Betrachtet man die Investitionsvolumina der vergangenen Quartale, liegt das diesjährige Ergebnis dennoch auf einem hohen Niveau“, sagt Dirk Richolt, Leiter Gesundheitsimmobilien bei CBRE in Deutschland. In rezessiv geneigten Marktphasen suchen Anleger insbesondere langfristig vermietete Objekte mit geringer Korrelation zur Wirtschaft. „Wir erwarten, dass die Bedeutung des Gesundheitswesens und damit auch die finanzpolitische Budgetierung Gesundheitsimmobilien und ihre nachhaltigen Cashflows stärken wird.“ Gesundheitsimmobilien mit ihren niedrigen Kapitalwerten, langfristigen Mietverträgen und hohen Auslastungen gelten daher zunehmend als sicherer Hafen in turbulenteren Zeiten.



Geprägt wurde das Investmentgeschehen in den ersten drei Monaten 2020 im Wesentlichen durch Ankäufe von Pflegeheimen, auf die drei Viertel des Transaktionsvolumens im Bereich der Gesundheitsimmobilien entfielen. Vor allem die Übernahme eines Pflegeheim-Portfolios, bestehend aus Immobilien durch AviaRent Invest für 185 Millionen Euro, zeichnen hierfür verantwortlich. Dementsprechend entfielen 61 Prozent des Transaktionsvolumens im ersten Quartal 2020 auf Portfoliotransaktionen, im Vorjahresquartal waren es lediglich 37 Prozent. Aber auch Kliniken (plus 225 Prozent auf 41 Millionen Euro) und Einrichtungen für betreutes Wohnen (plus 100 Prozent auf 18 Millionen Euro) konnten ihren Anteil im Vergleich zum Vorjahr signifikant erhöhen. Ärztehäuser kamen auf ein Volumen von 44 Millionen Euro (minus 16 Prozent).



Praktisch keine Veränderung gab es hingegen bei dem Anteil internationaler Investoren, der um nur einen Prozentpunkt auf 63 Prozent zurückging. Dabei kamen die Akteure überwiegend aus dem europäischen Ausland, insbesondere aus den BeNeLux-Staaten. Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Spitzenrendite für Pflegeheime im Vergleich zum Vorjahresquartal um 50 Basispunkte nachgegeben und liegt derzeit bei 4,25 Prozent. Die Kapitalwerte nähern sich damit noch weiter an etablierte Anlageklassen an.



Auswirkungen von COVID-19

„Aufgrund der derzeitigen Situation können wir keine seriösen und belastbaren Prognosen für das Investitionsvolumen zum Jahresende 2020 geben“, sagt Dr. Jan Linsin, Head of Research bei CBRE in Deutschland. „Wir verfolgen das aktuelle Marktgeschehen mit unseren Experten aus den verschiedenen Bereichen der Immobilienwirtschaft sehr genau, um unseren Kunden die richtigen Entscheidungshilfen in der von hoher Unsicherheit geprägten Zeit geben zu können.“