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Immobilien-Nachrichten » Sozialimmobilien
   
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Hohe Bonität ambulanter Mieter

Gesundheitsimmobilien: Transaktionsvolumen 2025 mehr als verdoppelt

Ambulante Gesundheitsimmobilien entwickeln sich zunehmend zu einer eigenständigen und attraktiven Assetklasse für institutionelle Investoren. Der aktuelle „Marktreport Ambulante Gesundheitsimmobilien“ von Hauck Aufhäuser Lampe Real Estate Investment Management (HAL REIM) in Kooperation mit CBRE zeigt, dass strukturelle Veränderungen im Gesundheitswesen, die zunehmende Ambulantisierung medizinischer Leistungen sowie der demografische Wandel die Nachfrage

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