Gesucht: Ideen und Projekte für smarte Wohnquartiere der Zukunft

Das Internet der Dinge erobert die Wohnungswirtschaft: Eine Vielzahl von Sensoren und Geräten schafft spannende neue Anwendungsmöglichkeiten für zukünftige Gebäudeausstattungen. Die LEG Immobilien AG als größtes Wohnungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen und der Kabelnetzbetreiber Unitymedia als innovativer Technologiepartner der Wohnungswirtschaft rufen deswegen den Ideenwettbewerb „Smart Living“ aus, der innovative Einfälle und Projekte zum smarten Wohnen der Zukunft kürt. Dem Sieger des Wettbewerbs winken unter anderem eine Präsentation auf der renommierten Breitband-Fachmesse Anga Com, die Umsetzung der Idee als Pilotprojekt sowie Kooperationspartnerschaften.

„Das Internet der Dinge wird in der Zukunft einer der Wachstumstreiber in der Wohnungswirtschaft“, sagt Martin Czermin, der bei Unitymedia den Bereich Wohnungswirtschaft und Geschäftskunden leitet. „Mit dem Ideenwettbewerb geben wir und die LEG kreativen Köpfen die Chance, das smarte Wohnen der Zukunft gemeinsam mit uns zu gestalten.“ Ein Expertenteam von LEG und Unitymedia bewertet den thematischen Fit, den Nutzen für die Wohnungswirtschaft und den Innovationsgrad aller eingereichten Ideen und kürt das beste Projekt.



Das winkt den Gewinnern

Die zwei besten Konzepte erhalten die Chance, sich im Rahmen des Messeauftritts von Unitymedia auf der Anga Com vor einer Unternehmerjury mit Vertretern von der LEG und Unitymedia zu präsentieren. Darüber hinaus erhält der Gewinner die Chance, sein Pilotprojekt mit den beiden Wettbewerbsinitiatoren umzusetzen und eine Kooperationspartnerschaft mit Unitymedia einzugehen. Doch das ist noch nicht alles: Die LEG macht die Führungskräfte mit einem maßgeschneiderten Coaching fit für die Produkteinführung im wohnungswirtschaftlichen Markt. Außerdem berichtet Unitymedia auch nach dem Produktlaunch im eigenen Magazin für die Wohnungswirtschaft über die neuesten Entwicklungen der Gewinnerprojekte.