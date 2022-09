Am 13. September wurde in der Titiseestraße in der Reinickendorfer Rollbergesiedlung feierlich der Spatenstich zu einem Kooperationsprojekt vom Kirchenkreis Reinickendorf und der Gesobau AG begangen. Hier soll der neue „Face Campus“ entstehen mit einem Familienzentrum und einer neuen Kindertagesstätte mit 80 Plätzen im Erdgeschoss sowie 125 Wohnungen in den darüberliegenden

Fotos: Kirchenkreis Reinickendorf/Hanna Halfon



[…]