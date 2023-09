Gesobau und Kirchenkreis feiern Richtfest für Face Campus

Der Rohbau des Face Campus mit Familienzentrum, evangelischer Kita und 126 Wohnungen in der Rollbergesiedlung in Reinickendorf ist fertig. Für das im Herzen des Quartiersmanagement-Gebiets in der Titiseestraße liegende Gebäude wurde heute fast ein Jahr nach dem Spatenstich [wir berichteten] das Richtfest gefeiert.

.

Das Zukunftsprojekt von sozialer Arbeit vor Ort und Wohnen ist eine Kooperation des evangelischen Kirchenkreises Reinickendorf und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gesobau AG und wird vom Bauunternehmen Ten Brinke entwickelt, projektiert und errichtet.



An der Zeremonie nahmen neben dem Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Christian Gaebler, Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner, Gesobau-Vorstand Christian Wilkens und dem Geschäftsführer von Ten Brinke, Albert Ten Brinke, auch die Generalsuperintendentin von Berlin, Ulrike Trautwein, und der Superintendent des Kirchenkreises Reinickendorf, Thomas Harms, teil.



„Gegen Kinderarmut und soziale Benachteiligungen, die betroffene Kinder erleben, müssen wir alle gemeinsam kämpfen. Wir wollen mit dem Familienzentrum und der Kita Räume schaffen, in denen Kinder spielen und leben können und gleichzeitig gefördert werden durch soziale Arbeit vor Ort. Wir sind ja schon seit fünf Jahren mit zwei Mitarbeitern in einem kleinen Ladengeschäft in der Rollbergesiedlung aktiv und angesichts der weiterhin hohen Armut ist ein größeres Engagement aller Beteiligten zwingend notwendig“, sagte Harms.



Das Face Familienzentrum und die Kita mit 80 Plätzen im Erdgeschoss des Face Campus in der Titiseestraße 7 sollen im Frühjahr 2026 ihren Betrieb aufnehmen. Im rund 750 m² großen Familienzentrum werden dann Frühe Hilfen angeboten. Darüber hinaus gibt es für Kinder im Grundschulalter den Kinder Club u.a. mit offener Arbeit, Hausaufgabenhilfe und Bewegungsspielen. Der große Mehrzweckraum (90 m²) steht auch den Bewohnern des Quartiers für Versammlungen zur Verfügung. Die rund 630 m² große Kita wird den Fokus auf Sprach- und Bewegungsförderung legen. Der Innenausbau des Face Campus im Erdgeschoss wird mit 3,8 Millionen Euro aus dem Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen mitfinanziert und wird in den Jahren 2024 bis Ende 2025 erfolgen. Weitere rund 2,7 Millionen Euro deckt der Kirchenkreis durch Förderungen und Kofinanzierung ab und rund 1,5 Millionen Euro aus Eigenmitteln. Insgesamt werden von daher rund acht Millionen Euro in den Bau des Face Campus in der Rollbergesiedlung investiert, in der die Kinderarmut seit mehr als zehn Jahren bei über 60 Prozent liegt.



Die Fertigstellung der 126 Wohnungen in den darüberliegenden sechs Stockwerken einschließlich Staffelgeschoss soll bereits bis zum Herbst des Jahres 2024 erfolgen. Im Anschluss werden die Wohnungen von der Gesobau AG übernommen und vermietet. Mindestens 50 Prozent der Wohnungen werden als geförderter Wohnraum für eine Kaltmiete ab 6,50 Euro/m² realisiert. Der Wohnungsmix reicht von 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen.



In der rund 1.150 m² großen offenen Gartenanlage vor dem Gebäude sind mehrere Spielbereiche für Kinder unterschiedlichen Alters geplant. Darüber hinaus sollen künftig Nischen mit Bänken und Hockern alle Generationen zum Verweilen einladen. Als Partizipationsprojekt können interessierte Bewohner des Hauses zudem Hochbeete bewirtschaften.



„Auch hier werden Wohnungsbau und Quartiersentwicklung zusammen gedacht. Als Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen investieren wir über das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt 3,8 Mio. Euro in den neuen Face Campus. Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des Quartiers Rollbergesiedlung und Modell für ähnliche Quartiersmanagementgebiete. Zudem werden hier 126 Wohnungen entstehen, die in den Bestand der Gesobau übergehen. Damit wird dringend benötigter Wohnraum und für viele Menschen ein neues Zuhause geschaffen„, erklärt Christian Gaebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.



„Mit dem hier neu entstehenden Face Campus werden dringend benötigte zusätzliche Räumlichkeiten und Angebote für Familien und Kinder in der Rollbergesiedlung geschaffen. Ich bin zuversichtlich, dass damit ein wichtiger Anlaufpunkt für die gezielte Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher geschaffen wird und der Kiez nur davon profitieren kann“, kommentiert Emine Demirbüken-Wegner, Bezirksbürgermeisterin von Reinickendorf.