Gesobau modernisiert 50er-Wohnanlage in Pankow

Die Gesobau plant in der 50er-Jahre-Wohnanlage entlang des Stiftswegs 4-43 und der Wolfshagener

Straße 106-114 die Modernisierung von 401 Wohnungen sowie die die bauliche Ergänzung 193 Mietwohnungen neu zu schaffen. Einen Eindruck vom Umfang des Bauprojekts machten sich Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin, sowie Andreas Geisel, Bausenator, bei einem Rundgang über die Baustelle und begrüßten bei der Gelegenheit auch neue Mieter und Mieterinnen.

.