Gesobau legt Grundstein in Pankow

14 Häuser mit insgesamt 424 neuen Wohnungen – davon 50 Prozent geförderte Wohnungen: Die Gesobau errichtet bis Sommer 2024 ein neues Quartier, das den Schwerpunkt auf generationenübergreifendes Wohnen legt. Insgesamt 317 Wohnungen sind barrierefrei, zudem werden vier rollstuhlgerechte Wohnungseinheiten gebaut.

