Gesobau investiert im Florakiez

Die Gesobau baut ihren Bestand in Pankow aus. Die Wohnungsgesellschaft übernimmt zum 1. Januar 2023 ein vollständig vermietetes Wohnhaus im Florakiez von der Treucon, die es im Auftrag eines von ihr verwalteten Immobilienfonds verkauft. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das Mehrfamilienhaus „Florapromenade 16-16a“ liegt mitten im Pankower Erhaltungsgebiet. Insgesamt 59 Wohneinheiten mit einer Größe zwischen zwei und vier Zimmern gehören zur Wohnanlage, die 1997 mit öffentlichen Mitteln des Landes Berlin fertiggestellt wurde. Auf dem 2.358 m² großen Grundstück befinden sich neben den 59 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von insgesamt 4.700 m² zusätzlich 31 Parkplätze.



„Wir trennen uns nach einer so langen Zeit an sich nur ungern von der Florapromenade, denn der Florakiez ist an innerstädtischer Attraktivität bei hoher Bebauungsdichte kaum zu überbieten. Die Wohnungen im Quartier werden um kleine Läden und Geschäfte, aber auch Kneipen, Ateliers, Galerien und eine Kleinkunstbühne ergänzt. So lebt es sich im Kiez, ganz typisch Berlin eben„, so Thomas Doll, Geschäftsführender Gesellschafter der Treucon.



„Mit dem Ankauf der Wohnanlage für den Bestand der Gesobau AG leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Florakiez und sorgen dafür, dass das Wohnen auch in beliebten Innenstadtlagen weiterhin bezahlbar bleibt. Das Gebäude ist in den vergangenen 15 Monaten insbesondere an den Fassaden und Terrassen noch einmal umfassend revitalisiert und instandgesetzt worden“, sagt Jörg Franzen, Vorstandsvorsitzender der Gesobau AG.