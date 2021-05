Gesobau investiert 30 Mio. ins Märkische Viertel

Bis 2023 gestaltet die Gesobau die in die Jahre gekommenen Außenbereiche, Spielplätze und Grünanlagen in ihrem Bestand im Märkischen Viertel neu. Bei dem Projekt stehen die Mieter des Märkischen Viertels im Mittelpunkt: Im Jahr 2019 wurden neben Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche partizipativ beteiligt und zu ihren Präferenzen bei der Neugestaltungen befragt. Die zahlreichen Vorschläge der Anwohner wurden zusammengetragen und in die Planung der Flächen einbezogen.

Nach der energetischen Modernisierung zu Deutschlands größter Niedrigenergiesiedlung [wir berichteten] folgt mit der Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen ein weiteres, umfangreiches Projekt im Märkischen Viertel: Bis 2023 werden die Grünanlagen von insgesamt neun Wohnhausgruppen teilweise umfangreich modernisiert und neugestaltet. Dabei werden 53 Spielplätze modernisiert und 26 neu angelegt, einzelne Höfe werden komplett neugestaltet. Zahlreiche Wegebeziehungen werden erneuert und die Beleuchtung zeitgemäß erweitert, Radwege saniert und neu geschaffen, Flächen für Urban-Gardening-Projekte angelegt sowie ein Hundeauslaufgebiet realisiert.



Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft investiert dabei rund 30 Millionen Euro in die Entsiegelung von Flächen, neue, klimagerechte Grünanlagen und Blühwiesen, Spielplätze, Sport- und Bewegungsangebote für Jung und Alt sowie neue Radwege. Ebenfalls neu angelegt werden Treffpunkte für die Anwohner*innen und Picknickflächen. Außerdem werden potenzielle Angsträume mit einem zeitgemäßen Beleuchtungskonzept beseitigt.