Gesobau feiert Richtfest für 813 Wohnungen in Marzahn-Hellersdorf

Nach der Grundsteinlegung 2018 erfolgt jetzt das Richtfest für insgesamt 17 Wohnhäuser an den drei Standorten Lion-Feuchtwanger-Straße / Gadebuscher Straße, Kummerower Ring und Tangermünder Straße mit einer Gesamtwohnfläche von 42.306 m². Gemeinsam mit Sebastian Scheel, Staatssekretär der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, und Sascha Richter, Amtsleiter der Stadtentwicklung in Marzahn-Hellersdorf, hat das landeseigene Wohnungsbauunternehmen heute Richtfest in Marzahn-Hellersdorf gefeiert. Das Fest auf der Baustelle Lion-Feuchtwanger-Straße 19-21 / Gadebuscher Straße 25-27 steht dabei stellvertretend für gleich drei Bauprojekte in Hellersdorf.

.