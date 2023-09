Gesobau feiert Abschluss im Stadtgut Hellersdorf

Die Gesobau hat den Wohnungsneubau in ihrem bisher größten zusammenhängenden Neubauprojekt nach insgesamt dreieinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt. Mit einem Begrüßungsfest im Beisein von Nadja Zivkovic, Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, begrüßte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft die Mieter der rund 1.500 Wohnungen jetzt ganz offiziell.

.

„Ich freue mich sehr über die gewachsene Nachbarschaft im Bezirk und heiße alle Bewohner und Bewohnerinnen ganz herzlich willkommen. Die Gesobau hat hier ein lebenswertes Stadtquartier geschaffen, in dem sich sowohl die Mieter als auch die Anwohner wohlfühlen können. Die Flächen entlang der Zossener Straße, Alte Hellersdorfer Straße und Kastanienallee sind modern wie auch vielfältig gestaltet und bieten eine schöne und stimmige Gesamtentwicklung in dieser Wohnumgebung für unseren Bezirk.“, sagt Nadja Zivkovic, Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf.



Rund um das historische Stadtgut Hellersdorf hat die Gesobau auf einer Fläche von insgesamt 13,5 Hektar mehr als 1.500 neue Mietwohnungen errichtet – ein Drittel davon als geförderter Wohnraum zu Nettokaltmieten ab 6,50 Euro/m². Nach dem Baustart Anfang 2020 ist das Quartier sukzessive gewachsen, sodass bereits im Sommer 2021 die ersten Mieter*innen eingezogen sind. Mit der Fertigstellung von 448 Wohnungen im Frühjahr dieses Jahres ist der Wohnungsneubau nun abgeschlossen.



Das neue Quartier bietet bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Zielgruppen. Es umfasst beispielsweise zwei Wohnhäuser für Senior*innen mit barrierefreien bzw. barrierearmen Wohnungen und speziellem Serviceangebot. Für die junge Generation bietet das Studierendenwohnhaus „Gesocampus“ eine bezahlbare Bleibe sowie verschiedene attraktive Community-Bereiche, die zu Austausch und gemeinsamen Aktivitäten einladen. Student*innen aus Berlin und Brandenburg sind hier entweder in einer Ein-Zimmer-Wohnung oder einer Wohngemeinschaft zuhause.



Auch für die bestehende Anwohnerschaft bietet das Areal neue Möglichkeiten: verschiedene Grün- und Freizeitflächen, darunter eine öffentliche Parkanlage, schaffen Raum für spontane Begegnungen. Für ein autoarmes Wohnumfeld hat die Gesobau auf ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept gesetzt – mit mehreren Sharing-Standorten in Zusammenarbeit mit Jelbi, einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie zwei modernen Parkhäusern jeweils am Rande des Quartiers, die den Autoverkehr innerhalb reduzieren.



„Je nach Alter und Lebensform haben die Menschen andere Anforderungen an ihr Zuhause und ihr Wohnumfeld. Bei 1.500 Wohnungen und sehr vielen neuen Mieter*innen war es immer unser Anspruch ein Quartier zu schaffen, das möglichst alle Bedürfnisse abdeckt und auch für die bestehende Nachbarschaft ein Gewinn ist. Das ist nicht zuletzt dank der guten Zusammenarbeit mit dem Bezirk gelungen.“, so Lars Holborn, Prokurist und Geschäftsbereichsleiter Immobilienbewirtschaftung bei der Gesobau.