Gesobau-Chef Jörg Franzen wechselt zur Münchner Wohnen

Nach fast 20 Jahren bei der Gesobau AG legt Vorstandsvorsitzender Jörg Franzen zum Jahresende 2025 sein Amt nieder. Ab Februar 2026 übernimmt er die Geschäftsführung bei der Münchner Wohnen GmbH.

.

Jörg Franzen ist seit 2006 Vorstandsmitglied und seit 2013 Vorstandsvorsitzender der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gesobau AG in Berlin. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Christian Wilkens leitet er das Unternehmen. Darüber hinaus ist Franzen Sprecher der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mit insgesamt rund 380.000 Wohnungen sowie Leiter des Arbeitskreises bestandshaltender Wohnungsunternehmen im Branchenverband ZIA.



„Jörg Franzen hat in den fast 20 Jahren seiner Tätigkeit als Vorstand der Gesobau stets mit großer fachlicher Expertise und Weitsicht agiert. Er hat dabei die Innovationskraft der Mitarbeitenden gefördert und das Unternehmen auch wirtschaftlich nachhaltig aufgestellt. Die Gesobau ist ein starker Partner für das Land Berlin und die Mieter*innen“, erklärte die Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesobau AG, Birgit Benz.



In seiner Funktion als Vorstand „Service und Investition“ verantwortete Jörg Franzen insbesondere die 2014 gestartete Neubau- und Wachstumsoffensive der Gesobau mit bislang insgesamt 6.675 fertiggestellten und 2.969 angekauften Wohnungen. Dazu zählt auch das bislang größte zusammenhängende Neubauprojekt der Gesellschaft: die Quartiersentwicklung rund um das historische Stadtgut Hellersdorf mit 1.500 neuen Mietwohnungen, die 2023 abgeschlossen wurde. Mit ihrer Bautätigkeit und dem Ankauf von Bestandswohnungen fördert die Gesobau sicheres und bezahlbares Wohnen für alle Bevölkerungsgruppen in der wachsenden Hauptstadt.



Ein zentrales Leuchtturmprojekt unter seiner Verantwortung war die energetische Modernisierung von 13.500 Wohnungen im Märkischen Viertel. Zwischen 2008 und 2015 investierte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft rund 560 Millionen Euro in die Großwohnsiedlung – termingerecht, budgettreu und nahezu warmmietenneutral. Heute ist das „MV“ eine eigene Marke und gilt als Deutschlands größte Niedrigenergiesiedlung.



Die Entwicklung lebenswerter Quartiere unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte sowie eine hohe Mieterzufriedenheit standen stets im Fokus. So verantwortete Franzen auch die Modernisierungsmaßnahmen mit dem Ziel eines klimaneutralen Wohnungsbestands bis 2045 sowie die Einführung der ersten Mieter-App eines landeseigenen Wohnungsunternehmens. Zudem initiierte er den „Gesobau Jazz & Soul Award“ zur Förderung junger Musiker*innen in Berlin.