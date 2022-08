Geschlossene Publikums-AIF: DFI stellt über 50% des Emissionsvolumens

Die Deutsche Finance Group hat nach einer aktuellen Analyse der führenden Ratingagentur Scope einen wesentlichen Teil des Angebotsvolumens bei geschlossenen Publikums-AIF im ersten Halbjahr gestellt. Das prospektierte Angebotsvolumen von geschlossenen Publikumsfonds lag demnach im genannten Zeitraum bei rund 600 Mio. Euro [wir berichteten], insgesamt wurden zwölf Fonds von der BaFin zum Vertrieb zugelassen.

.

Mehr als die Hälfte des Angebotsvolumens wurde gemäß Scope von der Deutsche Finance Group emittiert, unter anderem über die erfolgreiche „Boston Club Deal-Reihe“. Aktuell ist der „DF Deutsche Finance Investment Fund 21 - Club Deal Boston IV“ im Angebot. Der geschlossene Publikums-AIF verfügt über ein prospektiertes Eigenkapital von 200 Mio. US-Dollar, einer geplanten Laufzeit von rund 4 Jahren und einem prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von 140 %. Der alternative Investmentfonds ist Nachfolger des im Frühjahr erfolgreich platzierten „DF Deutsche Finance Investment Fund 20 – Club Deal Boston III“, der innerhalb von nur acht Wochen mit rund 135 Mio. US-Dollar, und damit wesentlich oberhalb des prospektierten Fondsvolumens von 100 Mio. Euro, geschlossen wurde. Der erste Fonds der Produktreihe konnte bereits im Frühjahr 2022 nach nur 27 Monaten vorzeitig mit dem 1,4-fachen der Einlage zurückbezahlt werden. Damit erwirtschaftete der Fonds eine attraktive Rendite von mehr als 16% IRR p.a.



Die Fonds der Boston Club Deal-Reihe ermöglichen Privatanlegern gemeinsam mit finanzstarken institutionellen Investoren in Projektentwicklungen für Labor-Büro-Gebäude sowie in die Weiterentwicklung des innovativen Life-Science-Campus „Boynton Yards“ in der Wissensmetropole Boston zu investieren. Der Standort befindet sich rund 2 km von den Stadtteilen Kendall Square und Harvard Square in Cambridge entfernt, die als das Zentrum der Biotech- und Pharmaforschung in der Region gelten. Investitionen in Lab-Offices erfahren, unabhängig von Covid-19, aufgrund der seit Jahren weltweit steigenden Forschungsaktivitäten für Impfstoffe und Arzneimittel, eine besondere hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und gelten als das Immobilieninvestment der Zukunft.



„Wir freuen uns über den großen Erfolg, den wir mit der Platzierung unserer Club Deal-Strategie erzielen. Mit der Deutsche Finance Group investieren private und institutionellen Investoren seit über 17 Jahren verantwortungsvoll und erfolgreich in internationale Marktchancen, dort wo sie entstehen.“, so Peter Lahr, Geschäftsführer der Deutsche Finance Solution GmbH und Markus Spengler, Geschäftsführer der Deutsche Finance Capital GmbH.