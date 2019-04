Geschlossene AIF – Emissionsaktivitäten im ersten Quartal auf niedrigem Niveau

Im ersten Quartal wurden nur drei geschlossene Publikums-AIF mit einem Eigenkapitalvolumen von zusammen rund 85 Mio. Euro zum Vertrieb zugelassen – im Vergleich mit den ersten drei Monaten 2018 ein Rückgang des geplanten Eigenkapitalvolumens um 73%.

Das Angebot der im ersten Quartal (Q1) 2019 zum Vertrieb zugelassenen geschlossenen Publikums-AIF umfasst lediglich drei AIF mit einem prospektierten Eigenkapitalvolumen von insgesamt rund 85 Mio. Euro. „Der Markt für geschlossene Publikums-AIF startet damit mit einem neuen Tiefstand in Bezug auf das Angebotsvolumen ins Jahr 2019“, sagt Stephanie Lebert, Senior Analystin der Ratingagentur Scope.



Zum Vergleich: In Q1 2018 wurden noch sieben Fonds mit einem geplanten Eigenkapitalvolumen von zusammen rund 313 Mio. Euro emittiert. Damit ist sowohl die Anzahl als auch das Angebotsvolumen der neuen Fonds in Q1 2019 gegenüber Q1 2018 deutlich gesunken. Die Anzahl der Fonds reduzierte sich um rund 57% und das zu platzierende Eigenkapitalvolumen sogar um 73%.



Zwei der drei neuen Fonds stammen von einem Anbieter

Unter den angebotenen drei AIF des Q1 2019 befinden sich die Schwesterfonds Wealthcap Portfolio 4 GmbH & Co. geschlossene Investment KG und Wealthcap Portfolio 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, deren prospektiertes Eigenkapital zusammen rund 52 Mio. Euro beträgt. Damit stellt der Anbieter Wealthcap allein rund 62% des Neuangebotes des Jahres 2019 und dominiert auch in diesem Jahr das Produktangebot.



Ausblick – Scope erwartet 2019 Emissionsvolumen auf Vorjahresniveau

Alternative Assets, allen voran Immobilien, erfreuen sich im Umfeld weiterhin extrem niedriger Zinsen und des dadurch verursachten Anlagedrucks nach wie vor großer Beliebtheit. Die dadurch hervorgerufene Konkurrenz unter Investoren treibt die Preise und führt zu sinkenden Renditen für Sachwerte. Dies wiederum erschwert nach wie vor die Konzeption geschlossener Publikums-AIF mit attraktiver Renditeerwartung – weshalb eine signifikante Ausweitung der Emissionsaktivitäten 2019 nicht zu erwarten ist.



Trotz der geringen Emissionsaktivitäten zu Beginn des Jahres erwartet Scope für 2019 insgesamt ein prospektiertes Emissionsvolumen für Publikums-AIF auf Vorjahresniveau (rund eine Mrd. Euro) – dies unter der Erwartung, dass die angekündigten Produkte ihren Weg in den Markt finden. Auch 2019 wird ein klarer Fokus auf Immobilien liegen – allen voran deutsche Objekte, aber auch US- und australische Immobilien.



Neuer Trend: Die klassischen Anbieter von Publikums-AIF und Plattformanbieter von Crowdinvestments wachsen aktuell stärker zusammen. So hat Zinsbaustein einen Publikums-AIF nach KAGB angekündigt, Hannover Leasing und Exporo haben jüngst eine Online-Kooperation gestartet und die Commerz Real hat sich bei der Crowdinvesting-Plattform Bergfürst beteiligt.