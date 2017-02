Madsack Immobilien verkauft in Düsseldorf und Ratingen

Die Madsack Immobilien Gruppe aus Düsseldorf hat den Verkauf zweier Wohn- und Geschäftshäuser in Düsseldorf-Grafenberg sowie in Ratingen-Mitte erfolgreich begleitet.

Besitzerwechsel in Düsseldorf-Grafenberg

Eine Immobiliengesellschaft hat das Wohn- und Geschäftshaus Ludenberger Straße 17 mit einem Hinterhofgewerbe, sieben Wohnungen auf 408 m² sowie 8 Stellplätzen von einem Privatinvestor gekauft. Die 500 m² große Immobilie, die auf einem 850 m² großen Grundstück steht, soll später Teil einer Grundstücksentwicklung werden. Der Kaufpreis lag beim 14,2fachen der aktuellen Jahresnettomiete. Über die genaue Summe wurde beidseitiges Stillschweigen vereinbart.



Geschäftshaus in Ratingen-Mitte wechselt Eigentümer

Ein privater Kapitalanleger aus Düsseldorf hat das Wohn- und Geschäftshaus Mülheimer Straße 12 mit insgesamt 9 Einheiten auf 1.231 m² in Ratingen-Mitte welches überwiegend an Ärzte vermietet ist, erworben. Die Immobilie soll wieder voll vermietet werden (derzeit große, freie ehemalige Bankfiliale im Erdgeschoss) und in Bestand gehalten werden. Zwei der neun Einheiten sind Wohneinheiten, die aber vollständig vermietet sind. Außerdem gehören 22 Stellplätze zum Objekt. Der Kaufpreis liegt beim 20,2-fachen der aktuellen Ist-Miete. Über die genaue Summe wurde beidseitiges Stillschweigen vereinbart.