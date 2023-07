Geschäftshaus in Menden wechselt Besitzer

Das Eckgebäude in der Hauptstraße 57 in Menden mit dem langjährigen Mieter SiNN hat den Eigentümer gewechselt. Brockhoff hat den Verkauf von einer Vermögensverwaltung an eine private Investorengesellschaft aus NRW vermittelt. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Das Geschäftshaus befindet sich auf einem 1.330 m² großen Grundstück in 1a-Lage der Mendener Innenstadt in unmittelbarerer Nachbarschaft renommierter Filialisten und bietet mit drei Voll- und zwei Staffelgeschossen insgesamt 3.500 m² Mietfläche. Das Modehaus SiNN bleibt dem Standort als Mieter des Objekts langfristig erhalten.

.