Geschäftshäuser in Kassel und Gütersloh wechseln den Besitzer

Lührmann hat beim Verkauf von zwei Geschäftshäusern in bevorzugter Lage von Kassel und Gütersloh beraten und war vermittelnd tätig. In beiden Fällen handelte es sich bei dem Verkäufer um eine Privatperson.

Geschäftshaus in Kassel geht an ein Family Office

Das Geschäftshaus in der Oberen Königsstraße 37 in Kassel wurde an ein Family Office veräußert. Das repräsentative Objekt in prägnanter Ecklage in der Nähe des Opernplatzes hat eine Gesamtnutzfläche von rund 2.800 m² über vier Etagen. Das Grundstück umfasst 818 m². Der Hauptmieter H&M hat die Geschäftsräume über vier Etagen angemietet. Eine Nebenfläche im Erdgeschoss des klassizistischen Gebäudes wird von der Schmuckkette Pandora genutzt.



„Das Geschäftshaus an der Oberen Königsstraße zählt zu den herausragenden architektonischen Highlights in der Kasseler Innenstadt“, erklärt Andreas Grüß, Geschäftsführer von Lührmann Osnabrück.



Geschäftshaus in Gütersloh an regionale Vermögensverwaltung verkauft

Darüber hinaus wechselt das ebenfalls sehr prägnante und zudem laut Andreas Grüß eines der meistfrequentierten Geschäftshäuser in 1A-Lage von Gütersloh in den Besitz einer regionalen Vermögensverwaltung.



Das Objekt in der Berliner Straße 54 mitten in der Innenstadt hat eine Grundstücksfläche von 405 m² und eine Gesamtnutzfläche von 1.136 m² über drei Etagen. Das Erdgeschoss des Gebäudes hat der Spezialist für Deko- und Wohnraum-Accessoires Depot gemietet. In den oberen Etagen befinden sich Wohnungen.