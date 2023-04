Geschäftsführerwechsel bei WvM Gruppe

René Warzecha scheidet als Geschäftsführer aus der WvM Gruppe aus und hat das Unternehmen verlassen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Immobilien-Projektentwicklung und in verschiedenen leitenden Positionen trug er maßgeblich zum Aufbau und der Entwicklung des Standorts Berlin der WvM Gruppe bei. Dr. Clemens Paschke, der seit Anfang April Teil der Geschäftsführung in Berlin ist, übernimmt die Leitung des Standorts Berlin und wird die Arbeit mit dem Team vor Ort fortsetzen und die Projektentwicklungen in einem anspruchsvollen Marktumfeld vorantreiben.

.