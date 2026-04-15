Gerüste weg: Adler startet im Ostforum Leipzig nächste Vermietungsphase

Mit dem Rückbau der Gerüste wird das Ostforum Leipzig am Ostplatz erstmals in seiner Gesamtheit sichtbar und setzt ein markantes architektonisches Zeichen im Stadtbild. Die Adler Group nutzt diesen Meilenstein, um die Vermietung weiter voranzutreiben: Neben Deloitte als Ankermieter und einem geplanten Aldi-Markt gehen jetzt weitere Gewerbeflächen in die Vermarktung.

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Das Ostforum an der Prager Straße umfasst drei Gebäude mit insgesamt rund 15.300 m² Mietfläche. Ein wesentlicher Teil der gewerblichen Flächen ist bereits vergeben: Deloitte hat rund 8.000 m² Bürofläche angemietet [wir berichteten] und im Untergeschoss ist mit Aldi ein Nahversorger vor Ort, der schon im Herbst seine Eröffnung gefeiert hat. Für die verbleibenden Flächen richtet sich die Vermietung gezielt an Büro-, Dienstleistungs- sowie Einzelhandelsnutzer. „Die Flächen sind variabel konzipiert und ab etwa 150 m² verfügbar. Auch größere Einheiten können zusammenhängend dargestellt werden“, so Dr. René Naumann, Bereichsleiter Projektentwicklung Ost bei der Adler Group.



Die Gewerbeflächen verteilen sich auf zwei Gebäude mit Adressen zur Prager Straße und zur Johannisallee. In den Erdgeschossen entstehen Flächen mit direktem Zugang und hoher Sichtbarkeit im Straßenraum. In den oberen Etagen stehen Büroflächen mit klar strukturierten Grundrissen zur Verfügung, ergänzt durch Terrassen in ausgewählten Bereichen. Die technische Ausstattung umfasst unter anderem Glasfaseranschluss, Be- und Entlüftung mit optionaler Kühlung sowie außenliegenden Sonnenschutz. Hinzu kommen eine zweigeschossige Tiefgarage mit 183 Stellplätzen sowie Fahrradabstellmöglichkeiten. Eine DGNB-Zertifizierung in Gold ist vorgesehen.



Der Standort am Ostplatz ist direkt an den öffentlichen Nahverkehr angebunden und liegt rund 1,4 Kilometer von der Leipziger Innenstadt entfernt. Das Umfeld ist durch eine gewachsene Mischung aus Gastronomie, Dienstleistungen und urbaner Infrastruktur geprägt.



Mit dem Rückbau der Gerüste wird die architektonische Setzung des Projekts des Architekturbüros Hohmuth + Trappe Architekten erstmals vollständig sichtbar. Die markant geschwungene, farbige Fassade prägt den Standort deutlich und ist bereits aus der Distanz wahrnehmbar. Entlang der Prager Straße entsteht so ein Gebäudeensemble mit hoher Präsenz, das sich bewusst von der Umgebung absetzt und eine landmarkartige Wirkung entfaltet.



„Mit dem Ostforum bringen wir kein Konzept, sondern einen funktionierenden Standort in den Markt. Ein Teil der Flächen ist bereits belegt, weitere stehen jetzt zur Verfügung. Entscheidend ist die Kombination aus Lage, Sichtbarkeit und flexibler Nutzbarkeit“, erklärt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group.