Gerstner Kaluza gewinnt Wettbewerb am Offenbacher Stellwerk

Der Entwurf für den von der Stadtwerke-Tochter GBO Gemeinnützige Baugesellschaft geplanten Wohnungsneubau neben dem alten Stellwerk an der Bismarckstraße steht fest. Die Jury hat den Entwurf des Büros Gerstner Kaluza Architektur zum Sieger gekürt. Der Jury gehörten Ruben Lang vom Gestaltungsbeirat der Stadt Offenbach, Marion Rüber-Steins, Referatsleiterin Stadtentwicklung im Amt für Planen und Bauen und Daniela Matha, verantwortlich für den gesamten Immobilienbereich der Stadtwerke, als Fachpreisrichter an.

