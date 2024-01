Gerry Weber verkauft Zentrale an Family Office

Gerry Weber hat seine Unternehmenszentrale in Halle/Westfalen im Rahmen eines Sale-and-Leaseback-Deals zum 1. Januar 2024 an ein Family-Office verkauft. Hierbei soll es sich um Ekol Invest handeln, die sich von Per Invest vertreten lässt.

.

Der rund 44.000 m² große Gebäudekomplex in der Neulehenstraße 8 in Halle/Westfalen beherbergt neben der Zentrale des Modekonzerns auch die firmeneigene Kita auch Hallen und Parkflächen, die mit zum Deal gehören. Der neue Eigentümer plant das Areal weiter zu entwickeln, so sind ersten lokalen Informationen zufolge zum Beispiel auf einem Teil der Parkflächen Lager- und Logistikhallen geplant.



In 2021 hatte der angeschlagene Konzern bereits sein Logistikzentrum Ravenna Park sowie sein Outlet in Halle versilbert [wir berichteten]. In 2023 musste das Unternehmen aufgrund der schwierigen Marktlage aber erneut Insolvenz anmelden und einen Großteil der Filialen schließen [wir berichteten].