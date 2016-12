Gerry Weber verabschiedet sich von Rendite-Immobilie in Düsseldorf

Der westfälische Modekonzern Gerry Weber hat eine prominente Düsseldorfer Immobilie ins Verkaufsregal gestellt: Die Westfalen konnten ihr vermietetes Showroom-Center „Halle 30“ für 49,1 Millionen Euro einem institutionellen Investor andienen. 20 Millionen Euro davon werden als außerordentlicher Ertrag der notleidenden Konzernbilanz (31. Oktober) zugeschlagen. Ohne diesen Obolus fiele das Ergebnis 2015/2016 noch trüber aus. Gerry Weber darbt unter dem allgemeinen Preisverfall in der Modebranche ebenso wie unter der erstarkten Konkurrenz. Das angekündigte Sanierungskonzept „Fit4Growth“ sieht weitere Verschlankungsmaßnahmen vor: Zehn Prozent der 7.000 Mitarbeiter sollen entlassen, 100 der 1.000 Filialen geschlossen werden.

Die „Halle 30“, 2007 von Firmengründer Gerhard Weber als Showroom-Center initiiert, hält auf sechs Etagen eine Mietfläche von 13.500 m² vor und wird aktuell von 30 Unternehmen der Modebranche genutzt. Konzipiert als pure Rendite-Immobilie, trägt die aktuelle Veräußerung durch den Gründersohn Ralf Weber alle Merkmale eines Verkaufs des kostbaren Tafelsilbers. Der erzielte Verkaufspreis entspricht dem 18,5fachen der jährlichen Netto-Kaltmiete. Das mag kurzfristig die Bilanz ein wenig aufrüschen, ändert allerdings nichts an den Dauerdellen im Firmengerüst. Der Konzern, zu dem übrigens auch die Kette Hallhuber zählt, hat es definitiv versäumt, Sortiment und Marketing an „neue Zeiten“ anzupassen. Marken wie Zara (aus dem spanischen Inditex-Konzern) oder der schwedische Multi H&M graben dem steifen, inzwischen etwas altbacken wirkenden, Label beständig das Wasser ab.



Ein Teil der gerne angeführten „marktbedingt enttäuschenden Geschäftsentwicklung“ ist dabei selbstverschuldet. Gerry Weber hält (zunächst) an dem für das Geschäftsjahr prognostizierten Umsatzziel von 890 bis 920 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis (Ebit) von 10 bis 20 Millionen Euro fest.