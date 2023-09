Gerrit Sperling neuer Deutschland-Chef von Heimstaden

Gerrit Sperling

Gerrit Sperling wechselt von der Adler Group an die Spitze von Heimstaden Deutschland. Ab Oktober übernimmt er den Chefsessel von Interim Country Manager Marianne Frønsdal, die die Position nach dem Abgang von Caroline Oelmann im Frühjahr übernommen hatte [wir berichteten]. Die Managerin bleibt in Deutschland und wird Deputy Country Manager Germany.

Gerrit Sperling kann auf mehr als 20 Jahre in leitenden Positionen in der deutschen Immobilienwirtschaft zurückblicken. Sperling war unter anderem Geschäftsführer bei BauBeCon, WVB Centuria und in der In-West Gruppe. Seine letzten Stationen waren COO bei der Kauri CAB Management GmbH, Head of Transaction bei ADO Properties und nach der Integration in die Adler-Gruppe Bereichsleiter Portfoliomanagement / Transaktion. Er wird künftig auch weiterhin von der bisherigen Interim Country Manager Marianne Frønsdal unterstützt, die in Deutschland bleibt und Deputy Country Manager Germany wird.