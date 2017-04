German Tech Entrepreneurship Center eröffnet Standort im Junghof

Das German Tech Entrepreneurship Center (GTEC), der erste private Campus für Technologie, Innovation und Unternehmertum in Europa, öffnet eine Dependance im Bürokomplex Junghof in Frankfurt. Die Expansion wurde maßgeblich mit Hilfe des GTEC-Partners Union Investment möglich. Damit erschließt sich GTEC neben Berlin einen weiteren internationalen Standort in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas. Eine wachsende Startup-Szene, viele bekannte Konzerne, aber auch die hidden Champions aus dem Mittelstand, zahlreiche Hochschulen und andere akademische Einrichtungen sowie große Internationalität kommen in der Mainmetropole zusammen. Das ist der Nährboden, aus dem GTEC unter dem bewährten Motto “Inspire. Guide. Grow.” interessante und relevante Programme macht und damit den Raum Frankfurt bereichern wird.

.

Dank der Unterstützung von Tishman Speyer residiert GTEC im Junghof im Herzen der Stadt. Geplant ist, dass im gesamten Haus innovative und internationale Startups sowie Innovationsabteilungen diverser Konzerne ein Zuhause finden, um ihre Ideen mit Unterstützung des Netzwerks aus Mentoren und Investoren weiter zu entwickeln. Finanziert von den Unternehmenspartnern erhalten Startups, die an den GTEC-Programmen teilnehmen, sämtliche Leistungen kostenlos.



"Wir freuen uns sehr, unser einzigartiges Angebot nun auch außerhalb von Berlin anbieten zu können. Ich bin sicher, dass GTEC eine Bereicherung für die Frankfurter Szene und darüber hinaus sein wird. Nicht zuletzt mit der 1A-Location im Herzen Frankfurts wird GTEC auch in Frankfurt eine sehr nachgefragte Anlaufstelle für Startups, Unternehmen, Universitäten und auch der an Entrepreneurship interessierten breiten Öffentlichkeit sein. Die ersten nationalen und internationalen Startups haben sich schon für diesen Standort beworben”, sagt Benjamin Rohé, Gründer und Managing Director GTEC.