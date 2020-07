German Property Group ist pleite

Die AS German Property Group GmbH (vormals Dolphin Trust/Dolphin Capital) hat am Bremer Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Prof. Dr. habil. Gerrit Hölzle von der Rechtsanwaltskanzlei Görg bestellt. Der Projektentwickler hat sich auf auf Denkmalsanierung spezialisiert und sich an der Planung, dem Bau und dem Vertrieb von neu erschlossenen Wohnräumen in denkmalgeschützten Immobilien beteiligt. Aber seit über einem Jahr gab es immer wieder kritische Berichte, dass Projektentwicklungen des Unternehmens nicht angegangen werden oder ins Stocken geraten und Anleger auf ihr Geld warten. Es stehen ungeheuer hohe Rendite-Versprechen im Raum, manche Städte und Gemeinden klagen, dass bei den Projekten grundlegende Pflichten nicht umgesetzt werden. In Hanau führte der zunehmende Verfall sogar bis vor das Gericht.

