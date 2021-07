Die German Investment Group GmbH erhält Mezzanine-Kapital zur Finanzierung des Grundstücksankaufs und der Umsetzung des Revitalisierungsprojektes in Wilhelmshaven. Geplant ist die Umnutzung des innerstädtisch gelegenen historischen Karstadt-Gebäudes in ein Seniorenwohn- und pflegezentrum. Capcora hat die Transaktion federführend als Financial Advisor begleitet.…

