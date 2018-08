GEG stellt Johannes Boventer als Senior Investment Manager Acquisition ein

Die GEG German Estate Group AG, Frankfurt, hat jetzt Johannes Boventer (33) als „Senior Investment Manager Acquisition“ eingestellt. Mit dieser neuen Stelle verstärkt das Unternehmen seinen Investmentbereich unter der Leitung von Anton Holler. Boventer war zuvor Senior Investment Manager bei der Allianz Real Estate Germany in Frankfurt und zuständig für Ankäufe von Gewerbeimmobilien in Deutschland und anderen europäischen Marktgebieten. Bei der GEG wird er sich schwerpunktmäßig um die Akquisition von Gewerbeimmobilien in Deutschland zur Portfolioerweiterung kümmern.

Nach seinem Studienabschluss (Master of Science) an der European Business School (EBS) in Östrich-Winkel sammelte Boventer profunde Erfahrungen im Immobiliengeschäft vor seiner Tätigkeit bei der Allianz bei der Deutschen Bank AG, Frankfurt, der Ernst & Young Real Estate GmbH, Eschborn, sowie der Fortress Germany Asset Management GmbH, Frankfurt.