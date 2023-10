German American Realty schlägt in Colorado zu

Die German American Realty-Gruppe hat in der vergangenen Woche die Class-A-Mietwohnanlage „Zia Sunnyside“ in Denver, Colorado von Confluence Companies erworben. Der Ankauf erfolgte gemeinsam mit Kairoi Residential. Der Kaufpreis der Immobilie belief sich auf 161 Millionen US-Dollar.

.

Die im Jahr 2020 erbaute Apartmentanlage in der 4055 Inca Street umfasst auf 27.475 m² insgesamt 434 Wohneinheiten und liegt in der beliebten Wohngegend Sunnyside, im Westen der Innenstadt Denvers, mit einem umfassenden Angebot an Restaurants, Bars und Einzelhandel. Darüber hinaus ist sie über den öffentlichen Personennahverkehr ideal an die umliegenden Beschäftigungszentren in Lower Downtown und Downtown Denver angebunden.



“Der Erwerb einer hochwertigen Apartmentanlage an einem derart attraktiven Standort deutlich unter Wiederherstellungskosten stellt eine außergewöhnliche Opportunität dar. Das Angebot an Wohnraum in der Stadt Denver ist limitiert und bleibt unter anderem aufgrund hoher Baukosten begrenzt. Das bietet viel Potenzial für Miet- und Wertsteigerungen und macht das Investment für uns und unsere Anleger hochattraktiv„, so Dr. Patrick Adenauer, geschäftsführender Gesellschafter und Gründungspartner von German American Realty.



“Wir freuen uns über eine weitere Transaktion mit unserem langjährigen US-Partner Kairoi Residential, der das Objekt nun mit seinem Property Management-Team bewirtschaften wird. Die Mehrzahl der institutionellen Anleger agiert aktuell nur sehr zögerlich und das Transaktionsvolumen fällt entsprechend gering aus. Umso positiver ist es, dass wir in dem zurzeit schwierigen Marktumfeld ein institutionelles Produkt erwerben und gleichzeitig unser Bestandsportfolio um den Markt in Denver erweitern konnten“, ergänzt Jens Thiemann, Head of Transactions von German American Realty.



Weitere Ankäufe dieser Art sind für die kommenden Quartale geplant.