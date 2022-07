Die German American Realty-Gruppe geht mit einer neuen Assetklasse an den Markt und entwickelt so das Angebot für ihre Investoren weiter. Der auf Mietwohnanlagen im Sunbelt der USA spezialisierte Fonds- und Investmentmanager bietet erstmalig seit kurzem ein speziell auf Einfamilienhäuser zur Vermietung konzentriertes Portfolio an (Single Family Homes for Rent

[…]