German American Realty kauft Mietwohnanlage in South Carolina

Die German American Realty-Gruppe hat gemeinsam mit den US-Partnern Acre Valley und Blaze Partners die Wohnanlage 630 Fairview Apartments in Simpsonville, South Carolina, für 27,2 Mio. Dollar (GIK) erworben. Die Anlage bietet bezahlbaren Wohnraum für Haushalte mittleren Einkommens.

Die 1988 erbaute Wohnanlage mit Townhome-Charakter verfügt über deutliches Revitalisierungspotenzial. Geplant ist die gezielte Modernisierung von 99 der 120 Wohneinheiten. Aufgewertet werden sollen außerdem die Gemeinschafts- und Außenbereiche, wie beispielsweise die Poolanlage. Avisiert ist auch die Installation von Waschmaschinen, Trocknern und Smart-Home-Paketen.



„Wir beobachten, dass immer mehr Amerikaner mieten, statt zu kaufen. Die Nachfrage nach entsprechenden Wohnungen steigt. Das gilt vor allem in Sunbelt-Staaten wie South Carolina, Texas oder Georgia, wo die Lebenshaltungskosten niedriger als an der Ost- oder Westküste sind und die Steuern geringer. Bezahlbarer Wohnraum zur Miete für mittlere Einkommensschichten ist ein robustes Segment, auf das wir uns konzentrieren. So ist es auch bei den 630 Fairview Apartments in Greenville County. Wir sehen hier eine positive Zukunft. Die Automobilbranche gehört zu den wichtigsten

Wirtschaftssektoren vor Ort, die Infrastruktur ist gut entwickelt und der Bevölkerungszuwachs liegt jährlich bei rund 1,5 Prozent. Mit unseren Partnern vor Ort sind wir Spezialisten für die Erhöhung der Wohnqualität von Multifamily-Anlagen und auch für die Fairview Apartments haben wir uns viel vorgenommen,“ so Dr. Gisbert Beckers, geschäftsführender Gesellschafter und Gründungspartner von German American Realty, zum Ankauf. Weitere Ankäufe und auch Projektentwicklungen sind für die kommenden Quartale geplant.