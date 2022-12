German American Realty erweitert Partner-Netzwerk in USA

German American Realty hat im Rahmen seiner Wachstumsstrategie sein Partner-Netzwerk in den USA erweitert und kooperiert seit kurzem mit Red Summit Partners. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Dallas und operiert intensiv im texanischen Wohnimmobilienmarkt, mit Fokus auf den Norden des Bundesstaates. Das Unternehmen ist mit den Trends und Entwicklungen in der Region eng vertraut.

.

Im Rahmen seiner Value-Add-Strategie positioniert Red Summit Partners Class-B Wohnanlagen nach umfassender Renovierung und Aufwertung neu im Markt. Das Management-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Branche, vor allem in den Bereichen Akquisition und Asset Management.



„Wir freuen uns sehr über die zukünftige Zusammenarbeit mit Red Summit Partners. Das Unternehmen ist auf die wachstumsstarken Teilmärkte von Texas fokussiert und verfolgt Investitionsstrategien, die perfekt zu unserer eigenen Strategie passen", so Dr. Gisbert Beckers, geschäftsführender Gesellschafter und Gründungspartner von German American Realty, zu der neuen Partnerschaft.