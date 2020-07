German Airways zieht in die Düsseldorfer Airport City

German Airways zieht ihre Standorte in Köln und Dortmund zugunsten neuer Flächen in der Düsseldorfer Airport City zusammen. Das Unternehmen hat hierfür rund 910 m² Bürofläche im A-Ero in der Flughafenstraße 103 bezogen. German Airways ist eine neue deutsche Airline unter dem Dach der Zeitfracht Gruppe. Eigentümer der Fläche ist ein institutioneller Investor. Das Unternehmen wurde bei der Anmietung von Colliers International exklusiv beraten. Durch den Mietvertragsabschluss der German Airways ist das Bürogebäude nun vollständig vermietet.

.