Geringe Bestandsmieten locken Investoren nach Hannover

Die niedrigen Bestandsmieten von teilweise unter 4,50 Euro/m² in der Nordstadt, in Linden, der Calenberger Neustadt und in Döhren locken immer mehr Investoren in diese Stadtteile. „Die Differenz zu den aktuellen Angebotsmieten von bis zu 4,50 Euro/m² bietet Anlegern ein attraktives Renditepotenzial“, erläutert Lars Sörenhagen, Bereichsleiter Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial Hannover.

Gestiegenes Preisniveau

Im Jahr 2016 wurden in der Stadt Hannover 221 Transaktionen von Anlageimmobilien mit einem Volumen von 300,4 Mio. Euro gezählt. Darunter fielen 167 Verkäufe von Mehrfamilienhäusern in Höhe von 206,8 Mio. Euro sowie 54 Verkäufe von Wohn- und Geschäftshäusern mit einem Transaktionsumsatz von 93,6 Mio. Euro. Für ein Mehrfamilienhaus zahlten Käufer im Schnitt 1,24 Mio. Euro, während Wohn- und Geschäftshäuser einen durchschnittlichen Objektwert von 1,73 Mio. Euro erzielten. Auffällig waren viele Verkäufe von Mehrfamilienhäusern in der Südstadt (20 Transaktionen) von durchschnittlich 1,37 Mio. Euro bzw. 2.276 Euro/m². „Das gestiegene Preisniveau konnte demzufolge auch Eigentümer in besseren Lagen, die sich tendenziell seltener von Objekten trennen, von der derzeit sehr guten Verkaufsgelegenheit überzeugen“, ergänzt Sörenhagen.



Nachfrage von regionalen Käufern

Den Handel dominieren private und semiprofessionelle Anleger. Darunter fällt die weiterhin aktive Gruppe von Aufteilern, die trotz gestiegener Kaufpreise in entwicklungsfähige Häuser investieren. Ihr Ziel ist es, Miet- zu Eigentumswohnungen umzuwandeln. Laut dem aktuell erschienenen „Marktreport Wohn- und Geschäftshäuser Hannover“ sind darüber hinaus verstärkt institutionelle Investoren am Markt aktiv, da sie das hohe Potenzial der Stadt erkannt haben. Aufgrund des Anlagedrucks und des Mangels an verfügbaren Objekten sucht diese Käufergruppe mittlerweile auch Immobilien mit einem Objektvolumen von weniger als 5 Mio. Euro.



Lebendiges Quartier

Opportunistische Anleger sehen für ihre Investitionen eine positive Zukunft in Linden-Nord oder der Nordstadt: Multikulti ohne Spannungen sowie ein lebendiges Quartier mit Geschäftsadern wie der Limmerstraße und dem Engelbosteler Damm seien attraktive Potenziale. Sicherheitsorientierte Anleger investieren in guten und sehr guten Lagen wie der List, der Ost- und Südstadt oder dem Zooviertel. „In allen Lagen herrscht ein Nachfrageüberhang. Gerade Objekte im unteren Segment bis 600.000 EUR stehen bei Erstkäufern oder Bestandshaltern, die ihr Portfolio weiter aufstocken, hoch im Kurs“, so der Marktexperte. Auf der Verkäuferseite stehen oftmals Erbengemeinschaften oder Eigentümer, die aus Altersgründen verkaufen und dabei attraktive Gewinne aufgrund des gestiegenen Preisniveaus realisieren.



Hohe Nachfrage in allen Lagen

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Anlageobjekten sind auf Jahressicht die Faktoren in allen Lagen angestiegen. In der sehr guten Lage, wie beispielsweise in der Südstadt, werden Häuser in

der Regel bis zum 23,5-Fachen der Jahresnettokaltmiete gehandelt. Für Liebhaberobjekte werden vereinzelt auch höhere Preise gezahlt.



Thema: Studentenapartments

Gegenwärtig werden verstärkt innerstädtische Brachflächen bebaut. Am Klagesmarkt entstehen auf einer zuvor als Parkplatz genutzten Fläche gemischte Wohn- und Gewerbegebäude. Zudem ist der Bau von Studentenapartments in zentralen Lagen ein Thema.



Ausblick 2017

Eine über dem Bundesdurchschnitt liegende Kaufkraft und die stabile Wirtschaftsstruktur werden auch zukünftig für eine verlässliche Wohnungsnachfrage in Hannover sorgen. Zudem ist die Bevölkerung der Stadt seit 2011 um mehr als 25.000 gewachsen, während sich der Wohnungsbestand nur um rund 5.500 Einheiten vergrößert hat. Engel & Völkers Commercial prognostiziert daher für 2017 ein stabiles Transaktionsgeschehen mit leicht anziehenden Kaufpreisen. Insgesamt rechnet das Unternehmen mit 210 bis 230 Verkäufen und einem Transaktionsvolumen von bis zu 325 Mio. Euro.