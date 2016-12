Gericht bestellt für Stern Immobilien neuen Aufsichtsrat

Die Situation bei der Stern Immobilien AG mutet etwas unprofessionell an: Aufgrund von Unwissenheit des Vorstands sind sämtliche Beschlüsse des Aufsichtsrats seit dem 31. August 2015 unwirksam, denn zu diesem Zeitpunkt endete die fünfjährige Amtszeit juristisch standardmäßig [Stern Immobilien-Vorstand verpennt Aufsichtsratbestellung]. Sämtliche Beschlüsse, die seit September 2015 also gefaßt wurden, sind somit unwirksam. Darunter fallen auch die Jahresabschlüsse von 2014 und 2015. Das zuständige Amtsgericht hat auf Antrag des Immobilienunternehmens nun Hans Kilger, Bernhard Frohwitter, Hugo Obermeier, Bernhard Schelkle, Albert Mitterer und Ralph Brinkmann in den Aufsichtsrat bestellt, die es richten müssen, damit die für heute geplante Hauptversammlung spätestens im März stattfinden kann.

