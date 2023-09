Gerchs Großprojekt The Q Nürnberg ist pleite

Die Befürchtungen bestätigen sich: Nachdem von zahlreichen Projektentwicklern die Dachgesellschaft Insolvenz angemeldet haben, folgen nun sukzessive die Projekte: So auch bei der Gerch Group. Das Nürnberger Großprojekt The Q hat ebenfalls einen Insolvenzantrag gestellt. Die Bauarbeiten am ehemaligen Versandzentrum von Quelle sind vorerst gestoppt.

Trotz intensiver Verhandlungen mit dem Erwerber und Finanzierungspartner, einem institutionellen Investor mit Sitz in Bayern, ist für Gerch die Suche nach einer einvernehmlichen Lösung für die weitere Fortführung und Fertigstellung des ersten Bauabschnitts des renommierten Projekts ‚The Q‘ in Nürnberg außerhalb einer Insolvenz gescheitert.



Dies hatte zur Folge, dass das Management umgehend für die Projektgesellschaft Gerch Nürnberg The Q 1 GmbH einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Düsseldorf stellen musste.

Das Gesamtobjekt ‚The Q‘ steht als Industrie-Ikone des einstigen deutschen Wirtschaftswunders „Quelle“ unter Denkmalschutz. Das geschichtsträchtige ehemalige Versandzentrum soll als gemischt genutzte Immobile nach Fertigstellung Wohnungen, Büros, Gastronomie sowie Einzelhandel und auch eine Kita anbieten. Für den Bauteil 1 wurden bereits Mietverträge für ein Behördenzentrum der Stadt Nürnberg sowie diverser Handelsflächen abgeschlossen. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist für das zweite Halbjahr 2024 vorgesehen. Allerdings mussten aufgrund des Insolvenzantrags vom 14. September 2023 beim Amtsgericht Düsseldorf die Bauarbeiten am Projekt in Nürnberg jetzt vorerst gestoppt werden.



Gerch hatte Bauteil 1 bereits in 2021 an den institutionellen Investor verkauft. Als die vier Dachgesellschaften von Gerch aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit am 23. August 2023 beim Amtsgericht Düsseldorf einen Antrag auf Eigenverwaltung gestellt hatten, nahm das GERCH-Management umgehend mit allen Finanzierungspartnern der einzelnen Projektgesellschaften Gespräche auf. Das Ziel: die einzelnen Projekte, wie etwa bei ‚The Q‘ in Nürnberg, zu stabilisieren, zu sichern sowie weiterzubauen, um die jeweiligen Projekte planmäßig fertigzustellen und an die Erwerber zu übergeben.



Eine Lösung zur Stabilisierung der Projektgesellschaft für ‚The Q‘ zeichnete sich ab, als der Erwerber sich grundsätzlich bereit zeigte, die laufenden Zahlungen für die Fortsetzung der Bautätigkeiten in einem rollierenden System mit verkürzten Zahlungszielen weiter fortzuführen. Laufende Zahlungen an Gerch sind unabdingbar, damit der Projektentwickler die Baufirmen für ihre Bauleistungen weiterbezahlen kann. Falls die Zahlungen ausbleiben, stellen die Baufirmen die Arbeiten umgehend ein.



Als der Erwerber aber nach Prüfung der bisherigen Rechnungen festgestellt hatte, dass er auch die Erschließungskosten für das Grundstück bereits bezahlt hatte, obwohl diese von GERCH zu zahlen gewesen wären, stellte der Erwerber eine vorläufige Überzahlung der Kaufpreisraten fest und sah sich aus Gründen des Anlegerschutzes nicht in der Lage, weitere Kaufpreisraten zu zahlen. Dadurch ist nun erstmals eine der Projektgesellschaften von Gerch in die Zahlungsunfähigkeit geraten, sodass das Management für die ‚Gerch Nürnberg The Q 1 GmbH‘ umgehend einen Insolvenzantrag gestellt hat.