Gerchgroup prämiert drei Entwürfe im Planungswettbewerb

Am 14. November 2019 hat das Preisgericht im städtebaulichen Planungswettbewerb zum „INquartier“ nach intensiver Beratung drei Entwürfe prämiert. Von den insgesamt 14 durchweg anspruchsvollen Arbeiten konnten die drei gleichrangigen Entwürfe von RKW Architektur + (Düsseldorf), Kister Scheithauer Gross Architekten und Stadtplaner (Köln) und Angerer Architekten und Stadtplaner (München) die Mehrheit der Preisrichter besonders überzeugen. In der sich nun anschließenden Vertiefungsphase werden diese Entwürfe fortgeführt.

