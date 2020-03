Gerchgroup veräußert weiteres Baufeld der Deutz Quartiere

Die Gerchgroup hat ein weiteres Baufeld der Quartiersentwicklung „Deutz Quartiere“ in Köln-Mülheim veräußert. Käufer ist die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Baufeld MU 1.2 insbesondere mehr als 400 Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung schaffen werden. Durch die vorgesehene energetische Konzipierung können wir neben der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung auch die ökologische Dimension berücksichtigen. Das Projekt ist damit eine wichtige Ergänzung unseres auf Nachhaltigkeit zielenden Neubauportfolios“, sagt Christian Reißing, Vorstand und Chief Development Officer der ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien AG Gerchgroup Köln Deutz Quartiere