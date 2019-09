Gerchgroup stellt Finanzierung für das „INquartier“ sicher

Die Gerchgroup hat die Finanzierung für die Quartiersentwicklung „INquartier“ in Ingolstadt sichergestellt und den Kaufpreis in der kaufvertraglich vereinbarten Frist gezahlt. „Wie bei unserem Projekt The Q in Nürnberg ist es uns auch hier gelungen den Kaufpreis samt Nebenkosten über institutionelle Investoren zu finanzieren. Hierbei handelt es sich um ein Finanzierungskonzept in Form einer institutionellen Bridge-Finanzierung“, erläutert Dominique Gutsmann, im Vorstand der Gerchgroup AG für die Finanzierungen verantwortlich.

