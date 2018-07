GerchGroup trennt sich von Beteiligung an SSN Portfolio

Gut ein Jahr nach der Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der Gerch Development GmbH (fortan SG Development GmbH) hat die GerchGroup AG nun ihre letzten Anteile an die SSN Group AG verkauft und ist damit aus dem Joint-Venture über die neun Projektentwicklungen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von fast 3 Milliarden Euro ausgestiegen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Hamburg Hamburg GerchGroupHamburg

Beinhaltet in dem Developmentportfolio sind jeweils zwei Entwicklungen in Hamburg und Stuttgart sowie eine in München, Passau, Bayreuth, Mannheim und Frankfurt/M..



„Es hat sich herausgestellt, dass die Herangehensweisen beider Unternehmen in den Projektentwicklungen zu unterschiedlich sind, so dass wir uns vollständig zurückziehen und wieder auf unseren eigenen zukünftigen Weg fokussieren möchten. Wir gehen dennoch in aller beruflichen Freundschaft auseinander“, so Mathias Düsterdick, Vorstandsvorsitzender der GerchGroup AG.



Die GerchGroup AG hat seit der Veräußerung des Portfolios im Frühjahr 2017 insgesamt sechs neue Projekte in Köln (Deutz Quartiere und Laurenz Carré), Düsseldorf (The Oval und Cavallo), Bonn (Jackie K.) sowie Frankfurt/M. (Altes Polizeipräsidium) akquiriert. Mindestens zwei weitere Zukäufe in Bayerischen Großstädten stehen kurz bevor. Das aktuelle Gesamtinvestitionsvolumen hat auch ohne das Joint-Venture mit der SSN bereits wieder ein Volumen von rund 2,4 Milliarden Euro erreicht.