Der Projektentwickler hat das Neubauprojekt The Oval im Heimatmarkt Düsseldorf fertiggestellt. Die hochmoderne Büroimmobilie befindet sich im nachgefragten Teilmarkt Kennedydamm. Die Gerch Group investierte ca. 120 Mio. Euro in The Oval. Erste Mietvertragsabschlüsse werden zeitnah erwartet, so das Unternehmen.

Fotos: Gerchgroup AG / Bloomimages GmbH



