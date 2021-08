Gerchgroup startet Teilprojekt im Kölner Laurenz Carré

Die Gerchgroup AG aus Düsseldorf hat für ein weiteres Teilprojekt der Quartiersentwicklung Laurenz Carré in Köln den Bauantrag eingereicht. Parallel hierzu erhielt der Developer die Abbruchgenehmigung für den Anbau an das denkmalgeschützte Senatshotel im südlichen Bereich der Gesamtentwicklung sowie die Teilbaugenehmigung für die Erstellung der Baugrube.

