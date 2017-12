Gerch Group startet in Köln durch

Noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für die Gerch Group, das den Düsseldorfern einen probaten Start in das neue Jahr garantiert: Keine zwei Wochen nachdem die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) die benötigten 140 Millionen Euro für den Ankauf des Deutz Areals in Köln-Mühlheim zugesichert hat, steht auch die Ankaufsfinanzierung des zweiten Großprojekts in der Domstadt: Die HSH Nordbank wird der Gerch Group eine Kreditlinie für den Ankauf des 6.300 m² großen Filetgrundstücks „Laurenz Carré“ am Kölner Dom zur Verfügung stellen, dass der Projektentwickler von Klépierre und der Stadt Köln erworben hat. Der Deal war bereits im Juli bekannt geworden [Gerch kauft ehemaliges WDR-Karree] und ist nun mit der stehenden Ankaufsfinanzierung in trockenen Tüchern, denn Gerch muss zum Jahresauftakt zahlen. Zur konkreten Höhe des Kaufpreises sowie zur Höhe des Finanzierungsvolumens machen die beteiligten Parteien keine Angaben. Laut Marktkreisen soll das Areal aber für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag gewechselt sein.

.

Entwicklungsvolumen von 1,3 Mrd. Euro

In beiden Fällen wird ein gemischt genutztes Quartier entwickelt, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten und in divergierender Ausführung. Auf den 160.000 m² in Köln-Mühlheim liegt der Fokus auf dem Bereich Wohnen, während für das 6.300 m² große Innenstadt-Areal zwischen den Straßen Am Hof, Sporergasse, Marspfortengasse und Salomonsgasse zwei Hotelprojekte, hochwertige Büro- und Handelsflächen und wenige exponierte Wohnungen vorgesehen sind. Neben der Fläche von Klépierre wurden Teile des Grundstücks im Erbbaurecht von der Stadt Köln erworben. Das Konzept sieht vor, dass ein Großteil der Bestandsgebäude abgerissen und neu errichtet werden. Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeteile werden entsprechend im Bestand revitalisiert, hierzu gehört zum Beispiel auch das Senats-Hotel. Das Projektvolumen für das Filetgrundstück an der Domplatte liegt laut Gerch bei rund 250 Mio. Euro. Das Bebauungsplanverfahren für das ca. 160.000 m² große Deutz Areal liegt derzeit auf dem Verhandlungstisch von Stadt und Entwickler, während für das Laurenz Carré die Bauantragsplanung, etwaige Wettbewerbsverfahren und die detaillierten Konzepte mit dem Planungsamt noch in den kommenden Monaten erörtert werden müssen. Insgesamt umfasst das Projekt eine oberirdische Bruttogrundfläche von ca. 33.000 m². In 2019 soll es losgehen, 2021 wird in diesem Fall als Fertigstellungstermin angestrebt. Das Entwicklungsvolumen der Kölner Projekte liegt bei insgesamt 1,3 Milliarden Euro.





Der französische Shopping Center-Investor Klépierre hat das Laurenz Carré, auch als WDR Karree bekannt, zu Beginn des Jahres zum Verkauf angeboten, da die eigenen Pläne - eine Shopping Destination nahe der Toplage Schildergasse zu entwickeln - nicht realisiert werden konnten.



„Wir sind sehr froh und glücklich auch die zweite große Ankaufsfinanzierung für unsere Kölner Projekte noch in diesem Jahr sichergestellt zu haben. Mit der HSH Nordbank haben wir auch hier einen bekannten und verlässlichen Partner für unser Projekt gewinnen können“, so Mathias Düsterdick, Vorstandsvorsitzender der Gerch Group AG. Laut des Projektentwicklers stehen derzeit weitere Zukäufe von Projekten in Düsseldorf und Hamburg kurz bevor.