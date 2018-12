Gerchgroup finanziert das Düsseldorfer Cavallo mit einem Kredit über 18 Mio. Euro

Cavallo in Düsseldorf

Die Gerchgroup AG hat die Finanzierung für das Büroprojekt Cavallo in Düsseldorf sichergestellt. Die Kreissparkasse Düsseldorf stellt dem Projektentwickler einen Kredit über 18 Mio. Euro als Ankaufs- und weitere Projektfinanzierung.

Im Mai 2018 wurde die Liegenschaft in Form einer Sale-and-Lease-Back-Vereinbarung erworben. Die Verkäuferin, die Hausgesellschaft des Vereins Deutscher Zementwerke mbH, wird das Gebäude noch bis ins Jahr 2020 nutzen und anschließend in ihren Neubau an die Toulouser Allee ziehen. In der Zwischenzeit wird die Gerchgroup die erforderliche Baugenehmigung für die künftige Nutzung des Areals beantragen um bei Auszug des Mieters mit den erforderlichen Baumaßnahmen zu beginnen. Ein Teil der Gebäude steht unter Denkmalschutz, ein weiterer Teil kann abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden.



Insgesamt werden an der Roßstraße/Ecke Tannenstraße ca. 10.000 m² BGF moderne Bürofläche entstehen. Die Liegenschaft mit einer Größe von 4.300 m² befindet sich im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf und ist im Büroteilmarkt Kennedydamm integriert. Die Standortumgebung ist durch die Realisierung diverser Projekte mit renommierten Mietern geprägt, was der Bedeutung und dem Bedarf an neuen Büroflächen auf dem Gesamtmarkt in Düsseldorf entspricht.



Mathias Düsterdick, Vorstandsvorsitzender der Gerchgroup AG, freut sich, „dass wir für das Projekt in unserer Heimatstadt Düsseldorf auch ein Düsseldorfer Kreditinstitut für die Finanzierung gewinnen konnten. Mit der Kreissparkasse Düsseldorf haben wir einen erfahrenen Partner an Bord um die nächsten Schritte beim Projekt Cavallo anzugehen“.



Der ortsansässige Projektentwickler wird ca. 70 Mio. Euro am Standort investieren, neben dem Projekt The Oval in der Hans-Böckler-Straße 33, das Anfang 2018 erworben wurde [wir berichteten], ist Cavallo aktuell das zweite Projekt des Developers in der Landeshauptstadt Düsseldorf.