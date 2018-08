GerchGroup schließt städtebaulichen Vertrag zu The Q in Nürnberg

Die GerchGroup aus Düsseldorf hat mit der Stadt Nürnberg am 17. August 2018 einen städtebaulichen Vertrag zum ehemaligen Quelle Areal unterzeichnet. Der Vertrag ist Grundlage für die weitere Vorgehensweise bei der Projektentwicklung und künftige Nutzung des Areals.

